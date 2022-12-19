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Hem kolu alçılı hem alkollü! Kaza yaptı, bir kişi yaralandı

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#Bursa#Osmangazi#Alkollü Sürücü
Hem kolu alçılı hem alkollü Kaza yaptı, bir kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 09:31

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro duvarı ile kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, kolu alçılı araç kullanan sürücü ise 2.55 promil alkollü çıktı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Davutdede Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kolu alçılı Haluk A. yönetimindeki 16 HZ 627 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metro duvarı ile kaldırıma çarptı. Kazada otomobildeki Şenol K. yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenol K.'nin durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Hem kolu alçılı hem alkollü Kaza yaptı, bir kişi yaralandı

Kaza sonrası ise sürücü Haluk A., alkolmetreyi üflemeyi reddedip kaçmaya çalıştı. Polisin engellediği Haluk A., ikna edilip alkolmetreyi üflemesi sağlandı. 2.55 promil alkollü olduğu belirlenen Haluk A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, ayrıca 1823 TL idari para cezası uygulandı. Haluk A. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Hem kolu alçılı hem alkollü Kaza yaptı, bir kişi yaralandı

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#Bursa#Osmangazi#Alkollü Sürücü

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