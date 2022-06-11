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Hem kefal hem göçmen nöbeti

#Van#İnci Kefali#Göçmen
Hem kefal hem göçmen nöbeti

Van’ın deniz polisleri, inci kefalini korurken göçmen kaçakçılarına da göz açtırmıyor.

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Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefalinin göç yolculuğu sürüyor. İnci kefalinin neslini sürdürmek için çıktığı yolculukta kaçak avcılığın önüne geçmek için güvenlik güçleri de gece gündüz denetimlerde bulunuyor.

Jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı 8 gemi adamı ve 8 kurbağa adam, kendi sahalarında denetimler yapıyor. Aynı zamanda ekipler, göçmen kaçakçılığıyla da mücadelelerini sürdürüyor.

Hem kefal hem göçmen nöbeti

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#Van#İnci Kefali#Göçmen

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