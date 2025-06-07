Hem katletti hem gasp etti

Haberin Devamı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Rigay S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Koşarak kaçmak isteyen yaralı bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise yaralının başında bir süre bekledikten sonra cep telefonunu alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.