Hem karla hem virüsle mücadele

Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen COVID-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanıyla virüsün izini sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği alanlarda, paletli ambulansın gidemediği yollarda kilometrelerce yürüyen ekipler, bütün bu zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yürütmenin gururunu yaşıyor. Sürecin başından itibaren Tunceli Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev alan Dr. Eylül Yudum Yavuz, "Zorlu kış şartlarında kapanan köy yollarında paletli araçlarla halkımıza koronavirüsle mücadele konusunda destek sağlıyoruz. Bazen araçlarımızın giremediği noktalarda yürüyerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bize destek olmalarını, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz" çağrısını yapıyor.

KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYORUZ





Tunceli Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli Dr. Eylül Yudum Yavuz, “Kar yüzünden yollar kapandığı için araçlarımızın giremediği köylere yürüyerek ulaşıyoruz” dedi.