Hem karla hem virüsle mücadele
Tunceli'de yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Vaka sayılarının yüzde 80 oranında düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı kentte, koronavirüsle mücadelede önemli yeri bulunan filyasyon ekipleri de kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda çalışmalarını yürütüyor.
Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen COVID-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanıyla virüsün izini sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği alanlarda, paletli ambulansın gidemediği yollarda kilometrelerce yürüyen ekipler, bütün bu zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yürütmenin gururunu yaşıyor. Sürecin başından itibaren Tunceli Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev alan Dr. Eylül Yudum Yavuz, "Zorlu kış şartlarında kapanan köy yollarında paletli araçlarla halkımıza koronavirüsle mücadele konusunda destek sağlıyoruz. Bazen araçlarımızın giremediği noktalarda yürüyerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bize destek olmalarını, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz" çağrısını yapıyor.
KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYORUZ
Tunceli Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli Dr. Eylül Yudum Yavuz, “Kar yüzünden yollar kapandığı için araçlarımızın giremediği köylere yürüyerek ulaşıyoruz” dedi.
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