Hem karada, hem denizde İstanbul denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, önceki akşam iki aşamalı ‘İstanbul Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi. Uygulamanın ilk aşaması 19.00 ile 21.00 saatleri arasındaydı. İstanbul genelinde 232 noktada gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 66 polis katıldı. Polis helikopteri havadan denetime destek verirken, Deniz Şube’ye ait 2 bot da İstanbul Boğazı’nda teknelerde denetim yaptı. Denetimlerin ikinci aşaması ise 21.00 ile 24.00 saatleri arasındaydı. Bu denetim de hareket halinde ve umuma açık yerlere yönelik yapıldı.



535 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde, 132 bin 438 kişiye GBT yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 361 kişi ve yoklama kaçağı 174 kişi yakalandı. 33 yabancı uyruklu kişi sorgulanırken, 10 yabancı uyrukluya işlem yapıldı.



46 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 210 fişek ele geçti. Aramalarda, 3 kilo 353 gram uyuşturucu, 313 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 65 lira ve 100 dolar ele geçirildi. 978 işyeri denetlenirken, 7 işyeri ile 20 kişiye idari işlem yapılarak, 8 bin 687 lira ceza kesildi. 21 bin 999 araç ve 350 motosiklet kontrol edilirken, bunlardan 704 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 16 araç trafikten men edilerek, 136 bin 307 lira ceza kesildi.



Hem karada hem denizde yapılan denetimlerde 46 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 210 fişek, 3 kilo 353 gram uyuşturucu ve 313 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

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