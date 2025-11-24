×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hem kanseri yendi hem umut oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nagihan Erkan#Halil İbrahim Erkan#Kanser
Hem kanseri yendi hem umut oldu
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 07:00

BURSA’da yaşayan Nagihan Erkan (33) ve Halil İbrahim Erkan (34) çifti, 2020 yılında evlendi. Nagihan Erkan’ın yoğun kanamalar yaşaması sonucu doktora başvuran çiftin hayatı bir anda değişti.

Haberin Devamı

Yapılan tetkiklerde erken evre rahim ağzı kanseri teşhisi konulan Erkan, hayatının şokunu yaşadı. Nagihan Erkan’ın ilerleyen yıllarda anne olmak isteyeceği düşünülerek üreme sağlığını koruyacak şekilde tedavi planlandı. Operasyon ile rahim ağzı alındı. Rahim ağzı alındığı için doğal yolla gebelik elde etme şansları düşen çift, tüp bebek tedavisi için araştırmalara başladılar. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Betül Dündar’a ulaşan çifte, kişiye özel tedavi planlaması yapıldı. Elde edilen embriyolardan biri rahim ağzı alındığı için transmiyometrial adı verilen özel bir teknik ile rahim içine yerleştirildi. İlk denemede pozitif sonuca ulaşan çift 19 Haziran’da oğulları Altuğ’u kucaklarına aldı.

‘ÖNCE SAĞLIĞIMA SONRA YAVRUMA KAVUŞTUM’

Haberin Devamı

Mucize gibi bir durum yaşadığını belirten Nagihan Erkan, “Hastalık haberini duyunca ilk şoku atlatır atlatmaz tedavi sürecine odaklandık. Çok üzüldüm ama hızlıca nasıl tedavi olabilirim diye düşündüm. Eşim bu süreçte en büyük destekçimdi. Yaşanan zor günler geride kaldı. Önce sağlığıma, sonra da yavruma kavuştum” dedi.

Gözden KaçmasınMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkatHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nagihan Erkan#Halil İbrahim Erkan#Kanser

BAKMADAN GEÇME!