Hem kalp hem pembe

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dalyan köyünde, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki az sayıda pembe gölden biri. Yılın belli dönemleri pembe rengini alan ve sanal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.

TUZ GÖLÜ DE PEMBELEŞTİ

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü de sudaki su yosunu ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Tuz Gölü, flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından ‘flamingo cenneti’ olarak biliniyor.