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Hem kalp hem pembe

Güncelleme Tarihi:

#Kalpli Göl#Ezine#Dalyan Köyü
Hem kalp hem pembe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü.

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Dalyan köyünde, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki az sayıda pembe gölden biri. Yılın belli dönemleri pembe rengini alan ve sanal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. 

TUZ GÖLÜ DE PEMBELEŞTİ

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü de sudaki su yosunu ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Tuz Gölü, flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından ‘flamingo cenneti’ olarak biliniyor.

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#Kalpli Göl#Ezine#Dalyan Köyü

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