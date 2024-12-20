Hem istismarcı hem yalancı

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İSTANBUL’da ailesiyle yaşayan 17 yaşında olan zihinsel engelli Y.G.A., Nisan 2024’te Esenler’de Ali Kara’ya ait olan giyim mağazasında çalışmaya başladı. Mağdur Y.G.A. bahse konu işyerinde çalışmaya başladıktan 1 hafta sonra şüpheli Ali Kara tarafından mağazanın üst katına çağırıldı. Şüpheli Kaya burada genç kızı zorla öptü.

‘SAKIN SÖYLEME YOKSA AİLEN ÖLÜR’

Daha sonraki bir zaman diliminde ise şüpheli Kara, genç kızdan çay isteme bahanesiyle mağazanın üst katına çıkmasını istedi. Burada bulunan ve yatak odası olarak kullanılan yerde mağdurun zorla kıyafetlerini çıkartarak cinsel istismarda bulundu. Genç kızı, “Bu yaşanılan olayları birisine anlatması halinde ailesiyle birbirlerine gireceklerini ve ailesinin öleceğini, elinin kolunun uzun olduğunu, tanıdığı hâkim ve savcıların bulunduğunu” söyleyerek tehdit etti. Kara, bu olaydan sonra mağdura yönelik tacizlerini devam ettirdi. Mağdur Y.G.A. olaydan 4 gün sonra 30 Mayıs’ta bu durumu annesine anlattı. Mağdurun annesi Esenler Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli Kara ifadesinde, “Mağdurla aramda işçi işveren ilişkisi dışında başkaca bir ilişki bulunmadı. Son günlerde mağdur bana karşı duygusal yakınlık besliyordu. Duygularına karşılık bulamayınca bana bu yönde iftira attı” dedi.

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35.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ancak, mağdurun yapılan muayenesinde, 4 gün önce yaşanan cinsel saldırı öyküsüyle uyumlu bulgulara rastlandı. Mağdurun yıkanmamış olan iç çamaşırından ve genital bölgesinden alınan sperm örnekleri ile şüpheli Ali Kara’dan alınan kan örneği uyumlu çıktı. Bunun üzerine şüpheli Kara çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durumun ortaya çıkması üzerine şüpheli Kara ifadesini değiştirdi. Önceki ifadesinde suçlamaları reddeden Kara, bu defa da mağdurun rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığını söyledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, mağdurun anlatımlarının hayatın olağan akışıyla uyumlu ve tutarlı olduğu belirtildi. İddianamede, şüpheli Kara’nın, ‘cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ suçlarından 11 aydan 35.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.