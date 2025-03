Hem iktidar hem muhalefetten küfre tepki yağdı

Haberin Devamı

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “İstanbul’da bazı göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle merhume annelerine yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır. Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarfedilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınıyorum.”

* TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: “Kendini bilmez, hadsiz ve densizleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik ahlaksız ve edepsizce küfür edenleri, bu küfre zemin hazırlayanları bir kez daha lanetliyorum.”

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır.”

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: “Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür ne de demokratik bir hak arayışıdır. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz.”

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: “Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter! Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz.”

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: “Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır. Bu alçaklığı teşvik edenler de bunun altında kalacaktır.”

ÖZEL: KÜFREDEN BİZDEN DEĞİLDİR

Özgür Özel: “Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfreden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfretmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfredenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!”

KABUL EDİLEMEZ

Mansur Yavaş: “Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez. Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez. Fikirlerini ifade etmek herkesin en doğal hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken sınırlar aşılır, hakaret edilir, hele ki bir annenin aziz hatırasına saygısızlık yapılırsa, bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik olur. Bu çirkin sözleri bahane ederek, milyonların haklı itirazını gölgelemeye çalışmak kimseye yakışmaz.”

SAVCILAR GÖREVE

Ekrem İmamoğlu: “Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda resen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak.”

Dilek Kaya İmamoğlu: “Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar? Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz.”

KÜFÜR SORUŞTURMASINDA 55 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SARAÇHANE’de, önceki gün düzenlenen gece mitinglerini 6’ncısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, annesine ve ailesine hakaret ve küfrettikleri öne sürülen şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5’i 18 yaşından küçük 55 şüpheli, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘görevli memura mukavemet’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: LANETLİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: “Saraçhane’de bu (önceki) akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”