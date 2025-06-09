Hem hadsiz hem zorba

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Eşiyle Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine giden Volkan K., eşine hamilelik kontrolü yaptırmak istedi. Volkan K., eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimlik bilgisiyle kayıt açılmasını isteyince doktor Umut T., işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle duruma itiraz etti. Çıkan tartışma üzerine doktor Umut T.’ye saldıran Volkan K. ile arkadaşı A.K., hastane polisi ve güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Volkan K. tutuklanırken, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

‘BU SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Doktor Umut T.’nin kontrollerinde parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğu, olayın hemen ardından Dr. Umut T.’ye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi. Doktorun müşahede altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sağlık çalışanlarımız, fedakârca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz.”