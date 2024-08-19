Hem gyrocopter uçuruyor hem harita çiziyor: ‘İlk’lerin pilotu

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Çanakkale’de yaşayan Hatice Nur Gündoğdu’nun ideali psikolog olmaktı. Liseyi başarıyla bitiren Hatice Nur Gündoğdu, İstanbul’da özel bir üniversitenin psikoloji bölümünü kazandı. Eğitim masraflarını karşılamak için adım attığı havacılıkta önce kabin memuru olarak görev yapan Gündoğdu, daha sonra pilotaj eğitimi almak için uçuş okuluna gitti.

Burada başarılı olan Hatice Nur Gündoğdu, sportif havacılıkla tanıştı. Kullandığı ultralight hava aracı ile harita mühendislerinin uçuş görevi öncesinde çekilecek olan alana yönelik yer işaretleme ve planlama çalışmalarını hava taşıtının içindeki kamera sistemiyle görüntüleyerek bu alanda Türkiye’nin ilk ve tek kadın pilotu oldu.

Gündoğdu, bundan sonraki hedefini şöyle anlattı:

JET UÇAĞI EĞİTİMİ

“Bu hava aracından Türkiye’de 1 adet var. Yaptığım araştırmada, sportif ve hobi amacı ile kullanılan ‘gyrocopter’in farklı amaçlarda hizmet verdiğini öğrendim. Helikopterden farkı daha hafif, yakıt olarak ekonomik, daha pratik, iniş kalkış daha kolay olan bu hava taşıtı ile uçmaya ve gökyüzünden fotoğraf çekmeye başladım. Çift motorlu jet uçaklarını kullanabilmek için de özel eğitim alıyorum. Gyrocopter kullanan bir kadın timi kurarak, görsel bir şov düzenlemeyi hedefliyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum.” (Denizhan KARAHANCI-Yiğithan HÜYÜK / DHA)

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DÜNYADAKİ 26 KİŞİ ARASINA GİRDİ

Bir yıldan uzun süredir Türk Hava Kurumu’nda (THK)Bursa Şube Başkanı olarak görev yapan Gündoğdu, 2016 yılından bu yana çekip sergilediği gökyüzü fotoğraflarından elde edilen gelirin tamamını havacılık ile ilgilenen gençlerin eğitiminin yanı sıra diyabetliler köyüne de bağışladı. Birlikte projeler yürüttüğü THK’nın aday göstermesi sonucu 2019 yılında Uluslararası Hava Federasyonu (FAI) tarafından ‘Genel Havacılık’ kategorisinde dünyada sadece 26 kişiye verilen ‘The Paul Tissandier’ diploması alan Gündoğdu, THK tarafından FAI’nın düzenlediği ‘The FAI Silver Medal’ kategorisinde de Türkiye’yi temsilen tek aday olarak gösterildi.

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DÖNER KANATLI

Gyroplane, gyrocopter, autogyro olarak da adlandırılan bu hava aracı Juan de la Cierva isimli İspanyol bir mühendis tarafından 1920’li yıllarda geliştirilmeye başlandı. Ultralight sınıfı döner kanatlı hava aracı olan gyrcopterleri diğer hava araçlarından ayıran ve üstün tutan en önemli özelliklerinin başında üzerinde dönen çift kanadın havada motor ile bir bağının olmayışıdır.