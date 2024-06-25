Hem gölün üstünde hem gölün altında herkes Ahmet’i arıyor

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Hanalp’ın bulunması için ekipler seferber oldu.

40 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Yaklaşık 40 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ve sonar cihazı kullanılırken, Mobil Radar Aracı (MORAD) ile göl üzerinde tarama yapılarak hareketlilik olup olmadığı kontrol ediliyor. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihaz da 2 gündür çalışmalarda kullanılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın dalgıç ekibi, gölün 25 metre derinliğine kadar dalış yaptı ancak 5’inci günde de Hanalp’ın izine rastlanılmadı.