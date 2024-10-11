Hem evli hem eşi hamile hem de 24 suç kaydı var... Tacizci

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ADANA Seyhan’da 7 Ekim’de 20.00 sıralarında, motosikletli Oktay Sislioğlu (31), servisle evine dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi kızın, sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti. Şüpheli, pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını kıza gösterdi. Panikleyen kız, çığlık atarak bölgeden uzaklaşıp cep telefonuyla babasını aradı, olayı anlattı. Bunun üzerine baba ve kızı, emniyete giderek şüpheliden şikâyetçi oldu.

‘ÇOCUK İSTİSMARI’ SUÇUNA DA KARIŞMIŞ

Polis ekipleri, sokak ve güzergâhtaki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliği ve adresini tespit eden ekipler, Oktay Sislioğlu’nu Yüreğir’deki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelinin motosikletinin Antalya’nın Kepez ilçesinden çalındığı, üzerindeki plakanın ise çalıntı başka bir motosiklete ait olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Oktay Sislioğlu’nun 2013 yılında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçuna karıştığı, ‘hırsızlık’ ve ‘taksirle yaralama’ suçlarından 24 kaydının olduğu belirtildi. Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Oktay Sislioğlu, ifadesinde, “Oradan geçtim ancak kimseyi taciz etmedim” dedi. Adliyeye sevk edilen Oktay Sislioğlu, tutuklandı.