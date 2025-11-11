Hem dolandırıldı hem ceza yedi

Haberin Devamı

Çünkü önüne gelen adisyonda tam 22 bin 850 TL yazıyordu. Hesaba itiraz ettiğini ancak talebinin reddedildiğini anlatan Murat Ş., “Garson alkolsüz kokteyl önerdi. İki bardak kokteyl içtik. Hesabı ödemek için kasaya gittim. Adisyonu görünce kamera şakası yapıyorlar sandım” dedi.

‘KONSEPT BÖYLE’

Murat Ş. şöyle devam etti: “Kokteyl diye sattıkları içeceklerin tanesine 6 bin TL yazmışlar. Sözde içine de şampanya karıştırmışlar. Adisyona da 1 şişe şampanya ilave edip 8 bin TL eklemişler. Gündüz vakti ne şampanyası diye sorunca, ‘Buranın konsepti böyle’ dediler. ‘Ben bu kadar içecek içmedim’ deyince 150-200 TL’lik şişeleri elime tutuşturdular. Önce hesabı ödemek istemedim ancak kasadaki kişi ‘Hesabı ödemeden buradan çıkamazsın’ deyince korktum, ödemeyi yaptım. Sonra hemen 112’yi aradım, yardım istedim. Ancak böyle bir konu için ekip gönderemeyeceklerini söylediler. Ben de Bahçelievler Polis Merkezi’ne gittim.

FİŞ MÜCADELESİ

Orada da müracaatım alınmadan tüketici hakem heyetine yönlendirildim. Bir gün sonra Kepez İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvuru yaptım. Mağduriyetimin giderilmesi beklerken işletmeden fiş almadığım gerekçesiyle şahsıma 7 bin TL ceza kesildiğini öğrendim. Şimdi bu cezayla ilgili de hak mücadelesi veriyorum.”