×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hem doğayı hem ilacı öldürüyor… Mikroplastikler antibiyotik direncini düşürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Mikroplastikler#Antibiyotik Direnci#Plastik Kirliliği
Hem doğayı hem ilacı öldürüyor… Mikroplastikler antibiyotik direncini düşürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 07:00

PLASTİK kirliliği insan sağlığı ve doğayı en çok etkileyen sorunlardan biri olarak son yıllarda gündemde.

Haberin Devamı

Bazı çalışmalarda insanların her yıl bir kredi kartı kadar mikroplastik yuttuğu düşünülüyor. Yeni yapılan ve Biocontaminant isimli bilimsel dergide yayımlanan bir çalışmaya göre plastik kirliliği virüs, bakteri ve mantarların yerleşmesine ve ilaçlara dirençli hale gelmesini sağlıyor olabilir. Çalışmada, virüslerin plastikler aracılığıyla dikey bir gen transferi yaparak bakterilerin antibiyotiğe dirençli hale gelmesini sağladığı anlatılıyor. Plastik kirliliğin sadece görsel bir sorun olmadığını, ‘süper mikrop’ olarak bilinen antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler için tehlikeli bir ortam hazırladığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Tok şunları söyledi:

Hem doğayı hem ilacı öldürüyor… Mikroplastikler antibiyotik direncini düşürüyor

Haberin Devamı

‘ORTAM HAZIRLIYOR’

Plastik kirliliği, doğada virüs ve bakterilerin bir arada yaşadığı yeni bir ekosistemin oluşmasına da neden oluyor. Antibiyotik direnci bakterilerle sınırlı kalmamakta, virüsler de direnç genlerini farklı konakçılar üzerinden bakterilere taşıyarak bu küresel tehdidi büyütmektedir.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Songül Özer ise “Bu çalışma, plastik kirliliğinin antibiyotik direncinin yayılımında potansiyel bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Yine de çalışma, antibiyotik direnciyle mücadelenin yalnızca akılcı antibiyotik kullanımıyla değil, çevresel faktörlerin de dikkate alındığı çok yönlü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini hatırlatması açısından önemlidir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mikroplastikler#Antibiyotik Direnci#Plastik Kirliliği

BAKMADAN GEÇME!