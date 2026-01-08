Hem doğayı hem ilacı öldürüyor… Mikroplastikler antibiyotik direncini düşürüyor

Haberin Devamı

Bazı çalışmalarda insanların her yıl bir kredi kartı kadar mikroplastik yuttuğu düşünülüyor. Yeni yapılan ve Biocontaminant isimli bilimsel dergide yayımlanan bir çalışmaya göre plastik kirliliği virüs, bakteri ve mantarların yerleşmesine ve ilaçlara dirençli hale gelmesini sağlıyor olabilir. Çalışmada, virüslerin plastikler aracılığıyla dikey bir gen transferi yaparak bakterilerin antibiyotiğe dirençli hale gelmesini sağladığı anlatılıyor. Plastik kirliliğin sadece görsel bir sorun olmadığını, ‘süper mikrop’ olarak bilinen antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler için tehlikeli bir ortam hazırladığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Tok şunları söyledi:

‘ORTAM HAZIRLIYOR’

“Plastik kirliliği, doğada virüs ve bakterilerin bir arada yaşadığı yeni bir ekosistemin oluşmasına da neden oluyor. Antibiyotik direnci bakterilerle sınırlı kalmamakta, virüsler de direnç genlerini farklı konakçılar üzerinden bakterilere taşıyarak bu küresel tehdidi büyütmektedir.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Songül Özer ise “Bu çalışma, plastik kirliliğinin antibiyotik direncinin yayılımında potansiyel bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Yine de çalışma, antibiyotik direnciyle mücadelenin yalnızca akılcı antibiyotik kullanımıyla değil, çevresel faktörlerin de dikkate alındığı çok yönlü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini hatırlatması açısından önemlidir” dedi.