Hem darbettiler hem gasbetmeye çalıştılar! O saldırganlar yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Atatürk Parkı'nda görevli özel güvenlik personeli, iki kişinin, kemerle darbettikleri bir kişinin, bıçakla tehdit ederek parasını gasbetmeye çalıştığını fark etti.

Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, saldırganlar R.A. ve E.K'yi yakalayarak, polise teslim etti.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.