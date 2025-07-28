Hem annesini hem de babasını öldürdü! İstanbul'da korkunç aile faciası

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Olay, 03.25 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ
Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.