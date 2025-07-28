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Hem annesini hem de babasını öldürdü! İstanbul'da korkunç aile faciası

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#Sancaktepe#Cin#Psikolojik Sorunlar
Hem annesini hem de babasını öldürdü İstanbulda korkunç aile faciası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 11:06

Sancaktepe'de Beytullah Cin (28), tartıştığı anne ve babasını bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken anne ise kaldırıldığı yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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Olay, 03.25 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hem annesini hem de babasını öldürdü İstanbulda korkunç aile faciası

Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Ahmet Cin'in (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan anne Emine Cin (60) ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Cin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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#Sancaktepe#Cin#Psikolojik Sorunlar

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