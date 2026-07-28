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Hem alkollü hem ehliyetsiz yakalandı, 602 bin TL ceza yedi: Kovalandığımdan haberim yoktu

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#Alkol#Trafik Cezası#Ehliyet
Hem alkollü hem ehliyetsiz yakalandı, 602 bin TL ceza yedi: Kovalandığımdan haberim yoktu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 09:09

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis barikatından kaçan 1.63 promil alkollü sürücü B.C., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyeti daha önce elinden alınan ve bu cezası 2037 yılına kadar uzatılan, sigortasız ve muayenesiz aracı trafikten men edilen sürücüye toplam 602 bin TL para cezası kesildi.

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Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, B.C. yönetimindeki 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari araca ‘dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan B.C. kaçmaya başladı.

Hem alkollü hem ehliyetsiz yakalandı, 602 bin TL ceza yedi: Kovalandığımdan haberim yoktu

B.C. ile ekipler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs otomobille birlikte yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.‘nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen B.C.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 602 bin TL idari para cezası yazıldı.

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Hem alkollü hem ehliyetsiz yakalandı, 602 bin TL ceza yedi: Kovalandığımdan haberim yoktu

B.C.'nin ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken, muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edilerek çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan, B.C. ekiplerin bir çok ikazına rağmen kovalandığından haberi olmadığını söyleyerek, kendini savundu.

Hem alkollü hem ehliyetsiz yakalandı, 602 bin TL ceza yedi: Kovalandığımdan haberim yoktu

Yasal sınırın üzerine alkollü araç kullanan B.C. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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#Alkol#Trafik Cezası#Ehliyet

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