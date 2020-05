Hello Ne Demek? Hello Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Hello, İngilizceye ait bir sözcüktür. Bu dili öğrenmeye başlayan herkes ilk olarak bu sözcüğü benimser. Bu bağlamda, neredeyse dünyanın her yerinde hello sözcüğünü kullanılmaktadır. Kelimenin bu kadar yayılmasının temel sebebi ise birisiyle ilk kez karşılaşıldığında selam verme ihtiyacının duyulmasıdır.

Hello Ne Demek?

Hello, İngilizcede bir selam verme şeklidir. Türkçede de aynı işlevde kullanılan bu sözcük “merhaba” anlamı taşımaktadır. Cümle içerisinde ünlem bildiren bu kelime aynı zamanda “selam ve alo” terimlerinin yerine de kullanılır.

Ülkemizde özellikle sosyal medya kanallarında sık sık hello denildiğine rastlanılmaktadır. Farklı şekillerde telaffuz edilebilen hello, bu şekildeki gibi yalnız kullanılabileceği gibi “Say Hello!” şeklinde de kullanılabilmektedir. Kelime bu şekilde kullanıldığı zaman karşı taraftan selam söylemesini istediği anlamlarına gelmektedir.