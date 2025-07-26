Helin de katledildi... Helin ve İlayda’nın katilleri yakın arkadaş çıktı

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Diyarbakır Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde önceki akşam saatlerinde, Helin Eren (19) ile birlikte yaşadığı Siyabend Şeker (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Siyabend Şeker yanındaki tabancayla Helin Eren’e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Helin Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Eren, sağlık çalışanlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının saldırıda vücuduna 9 mermi isabet ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Siyabend Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şeker, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Helin Eren’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Öldürülen Helin Eren’e, 7 ay önce kaçarak birlikte yaşamaya başladığı Siyabend Şeker’in ilk günden itibaren şiddet uyguladığı öğrenildi. Bu nedenle 25 gün önce babasının evine dönen Helin Eren’in olay gecesi kuzeniyle yürüdüğü sırada şüpheli Şeker tarafından takip edildiği belirlendi.

İLAYDA CİNAYETİNDE İFADE VERMİŞ

Diyarbakır’da 15 Temmuz’da birlikte yaşadığı İlayda Alkaş’ı (22) tabancayla vurarak öldüren Cemal Alpaslan (30) ile Siyabend Şeker’in yakın arkadaş oldukları, sosyal medyada takipleştikleri ve silahlı fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Siyabend’in Cemal Alpaslan’a ağabey diye hitap ettiği ve Helin Eren’in, İlayda Alkaş’ın öldürüldüğü 15 Temmuz’da annesine ‘İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı. İfade verdi’ dediği öğrenildi.

Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz’da akşam saatlerinde İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan’ın silahlı saldırısına uğramış, Cemal Alpaslan kaçmıştı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybetmişti. Ekiplerin kaçan Alpaslan’ı yakalama çalışmaları sürüyor.