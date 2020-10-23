MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHelikopterli maske uygulamasında ceza yağdı
GeriGündem Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (İHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı
Abone Olgoogle-news

Adana Emniyet Müdürlüğü helikopterli trafik uygulamasında araç içinde maske takmayanları tek tek belirleyip 900 lira para cezası kesti.

Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda helikopter destekli trafik kuralı ihlali ve maske uygulaması yaptı. Uygulama sırasında helikopter sürekli otoyol üzerinde uçarak kural ihlali yapanları tespit edip yerde bulunan ekipleri telsizle bildirdi. Polisler verilen plakadan araçları durdurup ceza yazdı. Polis sürücülere genelde trafik kuralı ihlali yerine maske takmamaktan ceza yazdı. Bir çok sürücü ve yolcuya 900 lira ceza kesildi. Vatandaşlar araçlarında yabanca olmadığını ailesiyle birlikte yoluculuk yaptığını bu nedenle maske takmadığını söyledi.
Polisin otoyolda uygulaması devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle