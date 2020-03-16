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Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Helikopterle kurtarıldılar

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Helikopterle kurtarıldılar
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Dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e tırmanmaya çalışırken yüksek irtifa hastalığına yakalanan ve Nepal’de bir köye sığınan iki Türk dağcı, Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesi üzerine helikopterle kurtarıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki dağcının helikopterde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

 Türk dağcılar Murat Can Kaya ile Muhammed Emin Özyazıcı, 5 Mart’ta Everest tırmanışı için İstanbul’dan Katmandu’ya gitti. Buradan da Phaphlu’ya 12 saatlik bir yolculuğun ardından ulaştılar. Bupsa’dan ciple başlangıç noktasına geçen iki dağcı, Everest tırmanışına 8 Mart’ta başladı. Everest ana kampına doğru süren tırmanış sırasında iki dağcı da yüksek irtifa hastalığına yakalandı. Mide bulanması ve baş dönmesi nedeniyle zor anlar yaşayan iki dağcı, zirveden önce son yerleşim yeri olan, Nepal’in 5 bin 150 metre rakımdaki Gorakshep köyüne sığındılar.

KONSOLOSLUKTAN YARDIM İSTEDİLER

İki dağcı Türkiye’nin Yeni Delhi Başkonsolosluğu’na ulaşarak yardım istedi. Devreye Dışişleri Bakanlığı girdi. Yeni Delhi Başkonsolosluğu’nun organize ettiği kurtarma operasyonuyla iki dağcı köyden helikopterle alındı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Twitter hesabından iki dağcının helikopterle kurtarıldığını açıkladı. Çavuşoğlu iki dağcının fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Murat Can Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz" dedi.

 

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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