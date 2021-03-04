Helikopterde kırım ne demek, kırım nedir? Helikopter kazasında kırımın anlamı ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Helikopterde kırıma uğramanın ne demek olduğu, Bitlis'ten gelen acı haberin ardından gündeme gelen başlıklardan oldu. MSB'den gelen açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle irtibatın 14.25'te kesildiği aktarılırken, bölgede derhal İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama-kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Helikopter kırıma uğraması, helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesi anlamına geliyor. Kırımı uğramak sözü havacılık terimlerinden biridir.

KIRIM NE DEMEK?

Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı hadisedir.

UÇAKTA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.

Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir. Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri farklılık göstermektedir.