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Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterdeki 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Siyasi isimler şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"Eskişehir'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi bir helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ederken kaza kırıma uğramış, akabinde bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu bildirilmiştir. Yüreğimizi dağlayan bu haber sonrasında şehit olan askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbimizden niyazım kahraman ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve beladan koruması, onları daima hıfzu emanında eylemesidir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:



"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

"Milletimizin başı sağ olsun. Eskişehir'de eğitim amacıyla havalanan askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde şehit olan kahraman askerlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait askerî helikopterimizin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

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"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde kahraman Mehmetçiklerimizin şehadete erdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Acımız büyük... Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:

"Eskişehir'de Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş:

"Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, acılarını yüreğimizde hissettiğimiz kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı daima minnet ve saygıyla anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Eskişehir'den eğitim uçuşu için havalanan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterimizin düşerek kaza kırıma uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden 5 kahraman askerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, kahraman silah arkadaşlarına, Hava Kuvvetleri mensuplarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz ve necip Müslüman Türk milletinin başı sağ olsun."