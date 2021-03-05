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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Helikopter kazasındaki 11 şehidimizin naaşı Elazığ'a getirildi

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Helikopter kazasındaki 11 şehidimizin naaşı Elazığ'a getirildi

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askeri personelin naaşı, ambulanslarla Elazığ'a getirildi. Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit askerlerin naaşı bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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SAAT 14.25'TE İRTİBAT KESİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

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Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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