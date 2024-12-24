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Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot, son yolculuğuna uğurlanıyor

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#Tamer Gönül#Muğla#Helikopter Kazası
Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot, son yolculuğuna uğurlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 12:42

Muğla'da hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül (55) için Kocalei’nin İzmit ilçesindeki evinin önünde helallik alındı.

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Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, 2 gün önce Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü.

Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot, son yolculuğuna uğurlanıyor

Kazada, sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti.

Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot, son yolculuğuna uğurlanıyor

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin 3 savcı görevlendirdi.

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Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot, son yolculuğuna uğurlanıyor

Antalya'da dün düzenlenen törenin ardından Albay Tamer Gönül’ün cenazesi memleketi Kocalei’nin İzmit ilçesine gönderildi. Gönül’ün İzmit’e bağlı Yuvam Akarca Mahallesi Flamingo Sokak’taki oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatıldı. Tamer Gönül’ün eşi, Büşra Gönül tabutu başında dua ederken güçlükle ayakta durdu. Gönül’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Fevziye Cami’ye götürüldü. 

Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot, son yolculuğuna uğurlanıyor

Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot, son yolculuğuna uğurlanıyor

 

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#Tamer Gönül#Muğla#Helikopter Kazası

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