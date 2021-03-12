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GeriGündem Helikopter kazasında yaralanan Binbaşı Alptekin Köprülü, fizik tedavi için Ankara'ya gönderildi
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Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/ BİTLİS (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Helikopter kazasında yaralanan Binbaşı Alptekin Köprülü, fizik tedavi için Ankara'ya gönderildi

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Helikopter kazasında yaralanan Binbaşı Alptekin Köprülü, fizik tedavi için Ankara'ya gönderildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü, tedavisinin devamı için Ankara’ya sevk edildi.

Geçen hafta Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Evli ve iki çocuk babası Binbaşı Alptekin Köprülü, Bitlis Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından Binbaşı Köprülü, fizik tedavisi için bugün ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi.

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