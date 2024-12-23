×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Antalya#Helikopter
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 12:53

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için Antalya'da tören düzenlendi.

Haberin Devamı

Helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı.

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu

Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu
Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Törene vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu
Muğla'dan memleketi Mersin'e gönderilen Bayram Çiçek'in cenazesinin de Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu
Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına dün çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.
Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu
Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.
Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören... Gözyaşları sel oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Antalya#Helikopter

BAKMADAN GEÇME!