Helikopter kazasında 8 yıl sonra karar... 7.5’ar yıl hapis cezası verildi

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Helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma yıllarca sürdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022’de hazırlanan iddianamede, olay günü görüşün çok düşük olduğu, vefat eden pilotların uçuş şartlarını muhafaza edememelerine rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşu sürdürmekte ısrarlı davrandıkları ifade edildi. Kulenin ışıklandırılmaması kazanın oluşumunda illiyet bağı taşıyan bir unsur olarak değerlendirildi. Olayda kusurlu oldukları dile getirilen kuleyi yapan inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca’nın ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İNDİRİM UYGULANDI

Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, Endem ve Tunca’ya, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 9’ar yıl hapis cezası verdi. Ceza takdir indirimiyle 7.5’ar yıla indirildi. Yakalama kararı bulunan yurtdışındaki Özgül’ün dosyasının ayrılmasına karar verdi.