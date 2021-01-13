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Gündem
AA - Fotoğraflar: DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Helikopter düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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Helikopter düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Beykoz'da ormanlık alanda helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama çalışması yürütülüyor.

Alınan bilgilere göre, Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İhbarın yapıldığı alana sevk edilen ekibin, kent ormanı içerisindeki Elmalı Barajı çevresi ve ormanlık alanda havadan ve karadan arama çalışması sürüyor.

Helikopter düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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