Helikopter baraja düşmüştü... Bakanı Yumaklı'dan açıklama: Enkaz karaya çıkarılacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın olayın yaşandığı bölgedeki açıklaması şu şekilde oldu:

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

14:04 civarında yangın çıktı. Enerjisi büyük oranda düşürüldü. Kısmen kontrol altına alındı. 9 uçak 3’ü gece görüşlü 20’ye yakın da helikopter müdahale etti. An itibari ile kontrol altına alındı. 23:53 itibari ile helikopterden haber alınamadı. Kazaya uğradığı tespit edildi. Tüm ekipler seferber oldu. 3’ü Kırgız uyruklu, biri Türk personel.

PERSONELİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok. Ekiplerin tespit ettiği yer belirlendi. Görüş mesafesi düşük olduğu için net bir şey söylenemiyor. Ekipler hazırlıklarını yapıyor, helikopterin çıkartılması için.

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ENKAZ KARAYA ÇIKARILACAK

Yeri tespit edilen enkaz karaya çıkarılacak. Diğer üç personelin akıbeti ile bilgi verebilecek noktada değiliz. Bütün orman camiasına, Menderes’e geçmiş olsun diliyorum.