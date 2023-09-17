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Helikopter baraja düşmüştü... Bakanı Yumaklı'dan açıklama: Enkaz karaya çıkarılacak

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 10:04

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. 4 kişilik mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olay bölgesinde açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı "Kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok. Yeri tespit edilen enkaz karaya çıkarılacak. Diğer üç personelin akıbeti ile bilgi verebilecek noktada değiliz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın olayın yaşandığı bölgedeki açıklaması şu şekilde oldu:

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

14:04 civarında yangın çıktı. Enerjisi büyük oranda düşürüldü. Kısmen kontrol altına alındı. 9 uçak 3’ü gece görüşlü 20’ye yakın da helikopter müdahale etti. An itibari ile kontrol altına alındı. 23:53 itibari ile helikopterden haber alınamadı. Kazaya uğradığı tespit edildi. Tüm ekipler seferber oldu. 3’ü Kırgız uyruklu, biri Türk personel.

Helikopter baraja düşmüştü... Bakanı Yumaklıdan açıklama: Enkaz karaya çıkarılacak

PERSONELİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok. Ekiplerin tespit ettiği yer belirlendi. Görüş mesafesi düşük olduğu için net bir şey söylenemiyor. Ekipler hazırlıklarını yapıyor, helikopterin çıkartılması için.

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Helikopter baraja düşmüştü... Bakanı Yumaklıdan açıklama: Enkaz karaya çıkarılacak

ENKAZ KARAYA ÇIKARILACAK

Yeri tespit edilen enkaz karaya çıkarılacak. Diğer üç personelin akıbeti ile bilgi verebilecek noktada değiliz. Bütün orman camiasına, Menderes’e geçmiş olsun diliyorum.

Helikopter baraja düşmüştü... Bakanı Yumaklıdan açıklama: Enkaz karaya çıkarılacak

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yangın

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