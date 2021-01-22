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Gündem
Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı

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Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
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BURSA'nın Harmancık ilçesinde yaşayan Ü.A. (78), rahatsızlanması üzerine kötü hava koşullarına rağmen havalanan helikopter ambulans ile alınarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
Serebrovasküler hastası Ü.A. (78), evinde rahatsızlandı.  Yakınları durumu, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirildi. Hemen havalanan helikopter ambulans, olumsuz hava koşullarına rağmen hastayı ilçeden alıp, şehir merkezine getirdi. Hasta, burada hazır bekleyen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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