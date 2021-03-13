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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-
Haber Giriş: 13.03.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır yaralandı!

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Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır yaralandı!

Bursa'da çalıştığı iş yerinde üzerine helezon makinesi devrilen Afganistan uyruklu Pervis Nasuri (25), ağır yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu Pervis Nasuri’nin üzerine yaklaşık 300 kilo ağırlığında helezon makinesi devrildi. Ağır yaralanan Nasuri, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Nasuri'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır yaralandı

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