‘Helallik’ yanıtı: O zaman derhal sandığı getireceksin

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Genel Başkan Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

SİNAN ATEŞ’İ UNUTTURMAYACAĞIZ

“SİNAN ATEŞ’e kıyılmasının üzerinden tam 61 gün geçti. Hiç kimsenin bu hainleri bulmak için kılını bile kıpırdatmadığı tam 61 günü geride bıraktık. Sayın Erdoğan söylesene; yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Adalet yerini bulana kadar Sinan Ateş’i unutmayacağız, unutturmayacağız.

KİMSE İSTİFA ETMİYOR

Milletimize ev diye mezar yapılmasında payı olan, imzası olan, talimatı olan herkes bu büyük felaketten sorumludur. Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor. Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, o zaman önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği de öyle isteyeceksin.”

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6’LI MASA ÖNCESİ MESAJLAR: BAZEN APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREKİR

Akşener bugün aday gündemiyle toplanacak 6’lı Masa toplantısı öncesi şu mesajları verdi: “Bugün bir seçim yapmak zorundayız. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O karar da 3-5 kişiyle değil, milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Onun bunun değil, milletin dediği olacaktır.”