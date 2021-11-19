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Helalleşmeye partiden tam destek var

#Kemal Kılıçdaroğlu#Helalleşme#CHP
Helalleşmeye partiden tam destek var

Helalleşme çıkışı tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçmişe takılmamalıyız. Helalleşme kucaklaşma, sevgiyi egemen kılmadır” dedi. CHP Lideri helalleşme çıkışına partisinin tabanından da tam destek geldiğini söyledi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’te katıldığı yayında özetle şunları söyledi:

ÖZÜNDE GELECEK VAR

“CHP’ye mesafeli olan kesimlerle yaptığım toplantıların sonunda pek çok kişi ‘helalleşmemiz lazım’ diye güzel temennilerde bulundular. Kavram biraz benden çok, benim dışımda CHP’ye mesafeli olan kesimlerin dillendirdikleri kavramdı. Geleceğe bakmamız lazım, helalleşmenin özünde gelecek var. Aynı acıların yaşanmaması için gelecek inşa etmeliyiz. Helalleşme ile hukuku da karıştırdılar. Hukuk ayrı ama helalleşme biraz daha farklı.

Parti tabanında bir sorun yok. Bizde liderlik sultası yoktur. Helalleşmeye tam desteği var CHP tabanının.

SEÇİM İÇİN REFERANDUM

Türkiye’nin ciddi sorunları var, sorunları çözemiyorlar. Ekonomi tam bir felaket içinde. Devlette liyakat kalmamış, bakanlar bakan değil. Toplumda ciddi tedirginlik var. Millet, millet diyorsunuz. Tamam, gidelim sandığa. Veya referandum yapsınlar, seçime gidilsin mi diye.

SEYİRCİ BİR KURUM

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(Merkez Bankası’nın faiz kararı) Merkez Bankası fiyat istikrarı sağlayan bir kurum olmaktan çıkmış durumda. Bu görevi yapamıyor, yapmıyor. Fiyat artışlarına seyirci olarak bakan bir kurum haline geldi.

(50 artı 1 tartışması) Sorun 50 artı 1 değil, sorun sistem sorunu. Bu sistemle gelen her şeye hayır deriz.

(Başörtülü bakanınız olabilir mi) Göreceksiniz, en ufak bir şüpheniz olmasın. Türkiye artık bunu çoktan aştı.

(Kadına yönelik şiddet) Arttığını hepimiz biliyoruz. ‘İyi halden yararlandı’; bunu kesinlikle bitirmemiz gerekiyor. Hiçbir indirim olmayacak.

KİŞİYE ENDEKSLEMEK YANLIŞ

(İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı) Ankara ve İstanbul’da da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan biri o. Belediye başkanı olarak seçilmişseniz, söz vermişseniz o sözleri yerine getirmek zorundasınız. Cumhurbaşkanlığını bir kişiye endeksliyorsanız, yanlış yapıyorsunuz demektir. Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor buna bakmamız lazım. Cumhurbaşkanının niteliklerine uygun bir kişi olması lazım. İttifak nasıl bir aday istiyor, o da önemli. Türkiye’yi selamete çıkaracak, yeniden inşa edecek bir anlayışa ihtiyacımız var. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Helalleşme#CHP

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