MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHelal size
GeriGündem Helal size
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Seda TÜRKOĞLU
Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Helal size

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Helal size

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, hafta sonu yasakları ve soğuyan havalar nedeniyle zor durumda kalan sokak hayvanları için harekete geçti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın girişimleriyle yürütülen besleme çalışmalarında, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı 17 ilçeden 120 kişilik bir ekip görev yapıyor. Hafta sonu 12.00 itibariyle başlayan besleme çalışmalarında, özellikle yol kenarları, ormanlık alanlar ile baraj bölgelerine mama dağıtımı yapılıyor. Gönüllülerle ortak çalışan belediye ekipleri, hayvan hakları savunucularının da talepleri doğrultusunda yaptırılan 120 adet köpek kulübesini ihtiyaç olan bölgelere yerleştiriyor. Ekipler, en son 11 yavru köpeği kurtardılar.

MAMAMATİK YAPTILAR

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Can dostlarımız bizler için çok kıymetli. Pandemi sürecinin başından bu yana yaptığımız çalışmaları daha da yoğunlaştırarak kendi imalatımız olan ‘mamamatikleri’ şehrimizin dört bir yanında konuşlandırdık” dedi. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi