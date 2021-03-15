Helal size

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın girişimleriyle yürütülen besleme çalışmalarında, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı 17 ilçeden 120 kişilik bir ekip görev yapıyor. Hafta sonu 12.00 itibariyle başlayan besleme çalışmalarında, özellikle yol kenarları, ormanlık alanlar ile baraj bölgelerine mama dağıtımı yapılıyor. Gönüllülerle ortak çalışan belediye ekipleri, hayvan hakları savunucularının da talepleri doğrultusunda yaptırılan 120 adet köpek kulübesini ihtiyaç olan bölgelere yerleştiriyor. Ekipler, en son 11 yavru köpeği kurtardılar.



MAMAMATİK YAPTILAR



Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Can dostlarımız bizler için çok kıymetli. Pandemi sürecinin başından bu yana yaptığımız çalışmaları daha da yoğunlaştırarak kendi imalatımız olan ‘mamamatikleri’ şehrimizin dört bir yanında konuşlandırdık” dedi.

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