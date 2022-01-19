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Helal sana: Hasta çocuğu sırtında taşıyan hemşireye ödül

#Erhan Demirtürk#Hemşire#Ödül
Helal sana: Hasta çocuğu sırtında taşıyan hemşireye ödül

Trabzon’da kar nedeniyle yolu kapanan Kaymaklı Mahallesi’nde fenalaşan 6 yaşındaki çocuğu, ambulansa kadar 200 metre sırtında taşıyan hemşire Erhan Demirtürk’e İl Sağlık Müdürlüğü’nce başarı belgesi ile hediye verildi.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli hemşire Erhan Demirtürk, zamanla yarıştığı anları şöyle anlattı: “Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde yollar kapanmıştı. İhbar üzerine adrese ulaştığımızda dik bir rampa ile karşılaştık. Yolda buzlanma da vardı. Bir an önce hastanın naklini sağlamak için o anki duygularımla birlikte ‘Sırtıma alayım ve bir an önce ulaştırayım’ dedim. Başka türlü oraya araç girmesi çok zordu. Sırtıma aldım, tüm ekip arkadaşlarımızla ambulansa kadar götürdük. Hastaneye nakil sağlandı. Taburcu olmuş, durumunun iyi olduğunu öğrendik, çok sevindik. Bu bizim için gurur verici bir şey. Yerimde kim olursa olsun, tüm ekip arkadaşlarımın aynı şeyi yapacağını düşünüyorum.”

Helal sana: Hasta çocuğu sırtında taşıyan hemşireye ödül

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#Erhan Demirtürk#Hemşire#Ödül

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