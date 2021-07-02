Helal sana Derya: Kadına şiddete siper olan DHA muhabiri, Hürriyet’e konuştu

‘ABLA LÜTFEN BENİ KURTAR’

“Olay günü ekip arkadaşım İsmail Hakkı Seymen’le habere gidiyorduk. Merkez Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi üzerinde seyir halindeyken kalabalığı fark ettim. İşimiz de acildi. Önce vakit kaybetmek istemedim ama tam geçip gidecekken bir adamın belinde bıçak olduğunu ve kadını zorladığını gördüm. Görev aracını kullanan İsmail’e ‘Adamın belinde bıçak var, dur’ dedim.

Hemen sağa çekti arabayı. Taksiye doğru koştum ve camı tıklattım. Ben cama vurunca sonradan adını öğrendiğim Tolgahan Toktaş, tereddüt edip bıraktı kadının kolunu. Onun tereddüt etmesinden güç aldım ve hemen kapıyı açıp kadına elimi uzattım. Zaten ben kapıyı açar açmaz kadın koluma yapıştı. Bana ‘Abla lütfen beni kurtar’ dedi.

‘BENİ İTEKLEDİ, TEHDİT ETTİ’

Ne o haykırıştaki tonlamaya ne de yardım bekleyen bakışlarına kayıtsız kalamazdım. Çok kısa bir süre Tolgahan Toktaş ile itişerek kadını taksiden indirdim. Ben kadını indirdikten sonra o da indi taksiden ve beni iteklemeye çalıştı, elini kaldırdı, tehdit etti. Kadın çok korkmuştu. Onu kesinlikle bırakmamakta kararlıydım. Taksiden inen Toktaş’ın belinde bıçak vardı. Bıçağı bana vermesini istedim. Onun bıçağa dokunmasını kesinlikle istemedim çünkü bana ya da oradaki herhangi birine karşı istemeyeceğimiz sonuçlara neden olacak bir eylemde bulunma potansiyeli vardı. Tolgahan Toktaş’ın belindeki bıçağı kapıp aldıktan sonra bu sefer de o bıçağı ondan uzak tutmanın derdine düştüm.

‘BİZE YARDIM ETTİLER’

Tolgahan Toktaş, ısrarla S.K.’ye ulaşmaya çalışıyordu. Buna engel olmak için kadını kendi kullandığımız otomobile bindirdim ve üzerine kapıyı kilitledim. Tolgahan Toktaş, bu sırada görüntülerimizi çeken arkadaşım İsmail Hakkı Seymen’e yönelik agresif tavırlar sergilemeye başladı. Çevredekilerin de yardımıyla İsmail’e zarar vermesine engel olduk. İsmail Hakkı Seymen’in çektiği görüntüler sayesinde bugün binlerce insan yaşadığımız olaya tanıklık etti. Daha sonra polis geldi, hem bıçağı hem de Tolgahan Toktaş’ı aldı.

‘BEN YAKIŞANI YAPTIM’

Olaydan sonra yaşananları düşününce yaptığım şeyin ne kadar tehlikeli, riskli olduğunu fark ettim. Fakat orada en çok yapmam gereken şeyi yaptığıma inanıyorum. Hem mesleğime hem çalıştığım kuruma hem de insanlığıma yakışanı yaptım ben. O kadını taksiden çıkardığımda gazeteci değildim, bir kadındım.”

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