Helal sana

Yıllarca ormana atılmış sokak hayvanlarını beslemeye çıkan hayvansever Ümit Akyüz, 2 yıl önce daha çok hayvana ulaşabilmek için bir sosyal girişim modeli geliştirdi ve ormanamama.com sitesini kurdu. Türkiye’nin dört bir yanında kendi imkânlarıyla ormanlarda ve sokaklardaki hayvanlara bakan hayvanseverlere mama ulaştırabilmeyi amaçlayan Akyüz, projesine ise ‘Vicdan Kumbarası’ adını verdi. Akyüz, çalışmalarını şöyle anlattı:



1200 PROFİL VAR



“Sitemizde Türkiye’nin dört bir yanında hayvanların bakımını üstlenen, kendi imkânlarını zorlayan ve bu canlar için uğraşan 1200 dernek ve hayvansever kayıtlı. İnsanlar bize ulaşıyor ve ‘Ormanamama üzerinden hayvanlar için destek almak istiyorum’ diyor. Biz o kişi ya da kurumla ilgili geniş bir araştırma yaptıktan sonra onu ağımıza dahil ediyoruz. Her hayvanseverin ya da kurumun sitede kendi profili var. İnsanlar kumbara sistemimizde online olarak ister 1 kiloluk ister 100 kiloluk mama alabiliyor ve ulaştırmak istediği hayvansevere ya da kuruma gönderiyor. 1 kiloluk alan farklı kişilerin mamalarını farklı kişilerle birleştirerek 15 kiloya ulaştığında ücretsiz kargo ile ağımızdaki hayvanseverlere ulaştırıyoruz. Girişimimiz kulaktan kulağa duyuldu ve Çin’den Japonya’dan ABD’den mama alarak bu canlara destek olan çok sayıda insan bulunuyor. Son 15 ayda 659 ton köpek maması, 264 ton kedi maması desteğinin yanı sıra 7130 battaniye soğukta yaşayan hayvanlara ulaştı. Bizim hesaplamalarımıza göre Ormana Mama şimdiye dek 4 milyona yakın sokak hayvanına dokundu.”