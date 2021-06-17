Helal olsun Türkiye! Her gün yeni rekor

Türkiye, aşılamaya ocak ayında başladı. Sağlık çalışanlarıyla start alan süreçte ilk aşamada Çin menşeili Sinovac aşısı kullanıldı. Çin’le yapılan anlaşma gereği 30 milyon aşı Türkiye’ye gelirken, 70 milyon için de anlaşma bulunuyor. Bu aşıların da yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Mart ayında ise Alman BioNTech aşılarının gelmeye başlamasıyla, yeni bir dönem açıldı. Son açıklanan rakamlara göre, bu ayın sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye’de olacak, bu miktarın yarısının da geldiği belirtiliyor. Bu gelişmeler de aşılamaya hız kazandırdı. Temmuz, ağustos ve eylülle birlikte toplamda 120 milyon doz BioNTech daha Türkiye’de olacak. Son olarak ise Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma imzalandı. Toplamda 50 milyon doz olacak aşının ilk teslimatlarının yapıldığı belirtiliyor, kısa bir süre içinde bu aşının da devreye alınması bekleniyor.

BİR MİLYON SINIRI AŞILDI

Aşıların Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte, haziran en yoğun aşılamanın yapıldığı ay oldu. 13 Haziran’da hafta sonu olmasına karşın, 456 bin aşı yapıldı. 14 Haziran Pazartesi günü toplam 842 bin 494 aşı vurulurken, hedefin 92 bin 494 aşı üstüne çıkıldı. 15 Haziran’da ise bir milyon sınırı aşıldı ve toplam yapılan aşı miktarı 1 milyon 240 bin 311’e çıktı. Önceki gün ve dün, vatandaşlar aşı karşıtlarının propagandalarına rağmen sağlık merkezlerine koştu. Gece saatlerinde bile aşı kuyrukları oluştu. Sağlıkçılar ise günde bir milyonu aşan aşılamada en özveriyle çalışan kesim oldu.

DÜNYADA 11. SIRADAYIZ

Türkiye aşılamada, dünyada da birçok ülke arasından sıyrılarak 11’inci sırada yer alıyor. Türkiye’nin önünde 37.8 milyon aşıyla Meksika yer alırken, birinci sırada 923 milyon aşıyla Çin, ikinci sırada 311 milyon aşıyla Amerika, 3’üncü sırada 255 milyon aşıyla Hindistan bulunuyor.

RANDEVU ALANA AYNI GÜN AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? ‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım” dedi.

ÇARKLAR DÖNSÜN DİYE

Bakan Koca’nın, önceki gün “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” açıklamasının ardından, yurdun dört bir yanında mobil sağlık ekipleri harekete geçti. Ülke genelindeki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde COVID-19 aşısı yapıldı. (DHA)

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