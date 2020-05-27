Helal olsun müdürüm

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Silivri kırsal alanı ve ormanlık bölgelerde hayvanları beslemeyi planlıyordu. Ama mama stokları bitmişti. Sokağa çıkma yasağından dolayı da mama temin etmeleri neredeyse imkânsızdı. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, oluşan olumsuz durumu Facebook hesabı üzerinden duyurdu. Hayvanseverlerin mama stoklarının kalmadığına dair yaptıkları paylaşımı okuyanlardan biri de kendisi de bir hayvansever olan Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk’tü.

O DA BİR HAYVANSEVER

“Haylaz” isminde bir kedisi olan Emniyet Müdürü Taner Ertürk, hayvanseverlerin bu paylaşımını görür görmez, bölgesindeki mama firmaları ile irtibata geçti. Hayvanseverlerin karşılaştıkları durumu, mağduriyeti anlattı. Mama firmaları seve seve destek vereceklerini söyledi. Ertürk, müjdeli haberi HAKURDER Başkanı Erman Paçalı’ya ulaştırdı. “Bayramda çocuklar aç kalmasın” demiş, mama firmalarının desteğini hayvanseverlere ulaştırmıştı. O da bu durumu, “Nasıl moralim bozuktu anlatamam. Öyle bir el geldi, dokundu, yarın için beslenme sorunu halloldu. Moral bozmak yok, bayramlaşmaya çıkıyoruz” sözleri ile duyurdu.

GÜNÜN SONU MUTLU BİTTİ

Ertesi gün mamalar hazırdı. Mama firmalarının yaptığı bağışlarla 150 kilo mama hayvanseverlere gelmişti. Bayramın ilk günü, Silivri kırsalı ve ormanlık alanlarında doğadaki “çocuklarını” besliyorlardı. O günün en çarpıcı anı ise bütün açlığı ile kendini mama leğenine atan yavru bir köpek oldu. Adeta mamalara saldırmış, hızla karnını doyurmuş, sonrasında mamaların üzerinde bulunduğu leğende uyuyakalmıştı. Günün sonunda hayvanseverler mutlu, doğadaki çocuklarının da karnı toktu. Hayvanseverler çağrılarına kayıtsız kalmayarak yardımlarına koşan Emniyet Müdürü Taner Ertürk ve mama firmalarına teşekkür etti.

DOSTLARA 150 KİLO MAMA GİTTİ

Kendisi de bir hayvansever olan emniyet müdürü Taner Ertürk, 150 kilo mamayla doğadaki dostlarına yardım eli uzattı.