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Ünlü yazar Hekimoğlu İsmail yaşamını yitirdi

#Hekimoğlu İsmail#Ömer Okçu#Vefat
Ünlü yazar Hekimoğlu İsmail yaşamını yitirdi

Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan, "Minyeli Abdullah" ve "Maznun" gibi kitapların yazarı Ömer Okçu hayatını kaybetti.

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Minyeli Abdullah ve Maznun kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Hekimoğlu İsmail hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Ömer Okçu olan yazar, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

HEKİMOĞLU İSMAİL KİMDİR?

Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğup, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.

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Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, birkaç kere DGM'ye çıkarılmış, 163. maddeden yargılanmış, 1992'de de Zaman'daki "Demek ki öyle..." başlıklı yazısı sebebi ile TCK’nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 sene mahkûmiyet cezası alıp, 72 gün hapis yatmıştır. Askerlik hayatında başladığı kep giyme alışkanlığını bırakmayarak çoğunlukla kepiyle görüntülenen yazar, 1988'de başladığı Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürmüştür. 3 Şubat 2002’de Eyüp Sultan Camii’nde beyin kanaması geçirmiş, komadan kurtulup evine getirilmesinin ardından 1 Mart 2002'de ikinci defa beyin kanaması geçirmiştir. Kendisine müdahale eden doktorların yüzde 5 yaşama şansı vermesine karşın hayatta kalmış ancak vücudunun sol tarafı felç olmuştur. 10 Haziran 2009'da mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Okçu, yeni bir ameliyat geçirmiştir.

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hekimoğlu İsmail'in vefatı üzerine Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

Ülkemizde, özellikle Minyeli Abdullah romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail’in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum.

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#Hekimoğlu İsmail#Ömer Okçu#Vefat

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