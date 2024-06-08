Hekimoğlu burada yatıyor... Köylüleri mezarını yaptırdı   

Haberin Devamı

HEKİMOĞLU İbrahim, Ordu’nun Fatsa ilçesi Yassıtaş köyünde 1880’li yıllarda doğdu. Çepni Türkleriyle meskûn bu köyde 1877’deki Osmanlı-Rus savaşından kaçan Müslüman Gürcü muhacirler de vardı. Hekimoğlu İbrahim, bu muhacirlerden Seyyid Ağa adlı güçlü birinin değirmeninde çalışıyordu. Bir rivayete göre toprak meselesinden, başka bir iddiaya göre ise ağanın güzel kızı Fadime yüzünden ağa ile ilişkileri gerildi ve bir süre sonra çatışmaya döndü. Hekimoğlu, kendisini pusuya düşürmeye çalışan ağanın yeğenini vurup 1908’in sonbaharında birkaç arkadaşıyla dağa çıktı.

AYNALI MARTİN ELİNDE

Ünye ve Fatsa’dan Sivas’a geniş bir bölgede nam yapan Hekimoğlu, kendisiyle özdeşleşen İngiliz yapımı “Aynalı Martin” tüfeğini elinden düşürmedi. Bu tüfek hasımlarının korkulu rüyasıydı. Gün geçtikçe namı yayıldı, Trabzon’a kadar uzandı. Zaptiye müfrezeleri de peşindeydi. Ama köylüler onu koruyor, ele vermiyordu. Resmi kayıtlara göre Hekimoğlu, 18 Kasım 1909’da Niksar Kaymakamlığı’na bir adamını gönderdi ve affedilirse teslim olacağını bildirdi. Ancak Şûra Reisi, “Affedilirse emsaline kötü örnek olur” diyerek talebini reddetti.

Haberin Devamı

MÜFREZE EVİ SARDI

Hekimoğlu’nu ele geçirmek için “gayrinizami” yöntemler de kullanıldı ama o kurtulmayı başardı. 26 Nisan 1913 gecesi köyüne inmişti. Eşini ziyaret için evindeydi. Bu durum zaptiyeye ihbar edildi. Müfreze evi sardı. Saatler süren çatışma sonunda vurulup öldü. Cesedi köyüne gömülmeden önce Fatsa’da sergilendi. “Jan” isimli İtalyan gazeteci/madenci de oradaydı. Fotoğraf çekildi. Bu fotoğraf yıllar sonra 1961’de ABD’de yaşayan bir Rum tarafından Fatsa Belediyesi’ne gönderildi. Böylece Hekimoğlu’nun ve meşhur “Aynalı Martin” (Henry Martini) tüfeğinin görüntüsü de kayıtlara geçmiş oldu. Hekimoğlu’nun doğup büyüdüğü ve öldüğü Yassıtaş köyünün sakinleri önceki gün kabrini düzenleyerek mezar taşı diktiler. Mezar taşına da “Adına türkü yakılan namlı halk kahramanı Yassıtaşlı Hekimoğlu İbrahim burada yatıyor” yazdılar. Köy muhtarı İlhan Uslu, Hürriyet’e “Hekimoğlu bizim köylümüzdür, bir halk kahramanıdır. Köylülerin hakkını korumuştur. Samsun’da torunları var. Mezarı bütün köy elbirliğiyle yaptırdık” dedi.

Haberin Devamı

Nuri Çavuş - Enver Hoca’nın babası olduğu iddia edilen ama başka biri olduğunu tespit ettiğimiz dönemin kaymakamı... - Yabancı gazeteci Jan - Hekimoğlu ve meşhur ‘Aynalı Martin’ tüfeği

CESEDİNİN BAŞINDA...

- Hekimoğlu’nun cesedinin başındaki fesli kravatlı kişinin Arnavutluk Devlet Başkanı Enver Hoca’nın babası Halil Hoca olduğu, o dönem Fatsa kaymakamı olarak Hekimoğlu’nun öldürüldüğü operasyonu yönettiği, bölgede yazı ve makalelere konu olmuştu. Yerel tarihçi ve araştırmacı Ayhan Yüksel’in Hürriyet için Osmanlı arşiv kayıtlarında yaptığı incelemeye göreyse o tarihte Fatsa Kaymakamı İrfan Efendi adlı başka biriydi.

İŞTE O TÜRKÜ

Hekimoğlu derler benim aslıma

Haberin Devamı

Aynalı Martin yaptırdım kendi nefsime

Konaklar yaptırdım mermer direkli

Hekimoğlu geliyor aslan yürekli

Konaklar yaptırdım döşetemedim

Ünye Fatsa bir oldu başedemedim

Ünye Fatsa arası Ordu kuruldu

Hekimoğlu dediğin o da vuruldu.