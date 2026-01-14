×
Hekimlik bilgelik mesleğidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu’na katıldı. Program kapsamında hazırlanan ‘Kadın Eliyle Taşa İşlenen Şifa-Darüşşifaların Banileri ve Çiçeklerin Dili’ sergisini gezen Emine Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi:

HASTALIĞA DEĞİL ŞİFAYA 

“Bu toprakların hekimleri, tarih boyunca insanlığın tıbbi birikimine çok büyük katkılar yaptılar. Sadece hastalıklara reçete yazmakla kalmadılar, insana ve hayata değer veren bir şifa anlayışının reçetesini de insanlığa hediye ettiler. Tıp ilmini yalnızca teknik bir alan olarak değil; bir sanat, irfan ve ahlak meselesi olarak gördüler. Hastalığa değil, şifaya odaklandılar. Bu anlayış, darüşşifalarda ete kemiğe büründü, kurumsallaştı. Bu öyle bir dünya ki incelikle, zevkiselimle inşa edilmiş. Orada hastaya ilaç diye musiki reçete ediliyor. Hekimler, korku ve heyecan gibi duyguların insan nabzına olan etkilerini gözlemliyor, nabız hareketlerine göre hastalara farklı makamlarda müzikler dinletiyor. Müzikle terapi, kokuyla terapi, suyla terapi ve maneviyatla terapi gibi yöntemler, kişiye özel şifa terkiplerine dahil ediliyor. Fiziksel mekân başlı başına bir afiyet atmosferine dönüştürülüyor.

TAMİR EDİLEN BEDENLER

Ancak bugün insanlık olarak yeni ve başka bir eşiğin önünde duruyoruz. Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm hayatın her alanını kökten değiştiriyor. Tıp ilminin de küresel ölçekte mekanikleştiğine, standartlara hapsedildiğine, insanların ‘tamir edilen’ bedenlerden ibaret kaldığına şahit oluyoruz. Semptomlar ve tahliller titizlikle değerlendiriliyor ama bunların ardındaki insan manzaraları gözden kaçıyor. Bu tablodan en başta hekimler rahatsızlık duyuyor. Hekimlik, hikmet kozasından doğmuş bir bilgelik mesleğidir. O nedenle vakit çok geç olmadan hekim ve hastanın buluştuğu yerin muayene odasından ibaret olmadığını hatırlamalıyız.

Pozitif bilimlerle sanat arasında derin uçurumlar açıldı. Bu uçurumu kapatmanın yegane yolu disiplinler arası çalışmalara ağırlık vermektir. İnanıyorum ki tıp ilmi, insani bilimlerden, sanattan, edebiyattan, felsefeden beslendikçe yalnızca hastalıkları değil, insanı bir bütün olarak iyileştiren özünü koruyacaktır.”

MÜZİK DİNLETİSİ

- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala ile medya kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı programda, Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Volkan Gidiş ve Öğretim Görevlisi Şaban Gölge tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

