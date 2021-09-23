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Hekimlere avukat seçme özgürlüğü kararı

#Hekim#Avukat#Dava
Hekimlere avukat seçme özgürlüğü kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hekimlerin mesleki sorumluluk sigortasıyla ilgili avukat seçme özgürlüğünü kısıtlayan yasal düzenlemeleri iptal eden kararı yerinde buldu ve iptal kararı kesinleşti.

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Türkiye Barolar Birliği tarafından Danıştay’a açılan davada, tebliğ ile hekimlerin görevlerini yerine getirirken, ihmal, hata veya yanlış uygulama nedenleriyle verebilecekleri zararları karşılamak üzere zorunlu olarak yaptırdıkları mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigorta şirketlerinin belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu getirdiği savunuluyordu. Danıştay’ın iptal kararıyla sağlıkçılar, mesleki sorumluluk sigortaları ile ilgili konularda istedikleri avukatı seçme özgürlüğüne kavuştu.

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#Hekim#Avukat#Dava