Hekimlere avukat seçme özgürlüğü kararı

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Türkiye Barolar Birliği tarafından Danıştay’a açılan davada, tebliğ ile hekimlerin görevlerini yerine getirirken, ihmal, hata veya yanlış uygulama nedenleriyle verebilecekleri zararları karşılamak üzere zorunlu olarak yaptırdıkları mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigorta şirketlerinin belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu getirdiği savunuluyordu. Danıştay’ın iptal kararıyla sağlıkçılar, mesleki sorumluluk sigortaları ile ilgili konularda istedikleri avukatı seçme özgürlüğüne kavuştu.