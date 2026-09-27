Hekimler piste çıkıyor… 6 doktor 24 saat koşacak

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Görkem Kanar: “6 yıldır koşuyorum. Yaşlılığa bir yatırım olarak kesinlikle hareket edilmesi gerekiyor. Yatan hastalara dahi ben pasif egzersiz öneriyorum. Herkes imkânı ölçüsünde mutlaka hareket etmeli.”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sezgin Sarban: “Koşu darbeli bir spordur. Yıllardır koşunun zararlı olduğu, yürümenin daha faydalı olduğu söylenir ancak böyle bir şey yok. Ben yaklaşık 30 yıldır koşuyorum.”

Girişimsel Kardiyolog Dr. Samet Uysal: “2013 yılından beri aktif şekilde koşuyorum. Sportif fit olmak ile sağlık arasında fark var. Spora başlamadan önce, 30’lu yaşlardan itibaren herkesin sağlık taramasından geçilmesi gerekiyor.”

Dr. Süleyman Atalay: “Sporun her türlüsünü öneriyorum ama trail başka bir şey. Tüm dünyayı görüyoruz bu sayede. Herkese 50 yaşın, 65 yaşın spora başlamak için geç olmadığını anlatıyorum. Birçok hastam koşamasa da yürümeye, yüzmeye başladı. 40 yaş üstü hasta grubu ailesinden spor ve diyet alışkanlığı edinememiş şekilde kardiyoloji polikliniğine geliyor.”

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Derya Aydınlı: “Ben D vitamini ile alakalı bir hastalıkla doğdum. Babam masa tenisi, güreş ve boks yapan bir sporcuydu. Bu hastalık sürecinde beni tekvandoya yazdırdı. Ancak yoğun tedavilerden geçtim. Her hafta doktora giderdim ve her ay yeni bir ortopedik ayakkabı yapılırdı. Sonrasında spor hayatımda hep oldu. İlerleyen yaşlarda astım hastası oldum. Bu süreçte de koşuyordum. Doktorum bana koşmamın imkânsız olduğunu söyledi. Ben bunun üzerine maratona katıldım. Ardından kalçam kırıldı. Tam iyileşmeden yine yarışlara katıldım. Şimdi de Kapadokya’da koşacağız.”

BİR AYAKKABI YETER

Psikiyatrist Dr. Şahap Dede’nin de meslektaşlarıyla ter atacağı ultra maratonun mimarlarından emekli beden eğitimi öğretmeni Faruk Kar ise pek çok yarışmaya, maratona katılmış; yarışlar düzenlemiş bir sporcu. Kar, “Dünyada herkes koşabilir. 10 saniye koşar 10 kilometre koşar ama koşar. Psikiyatristler bile depresyona ilaç olarak ilk başta yürüyüşü yazıyor. Daha önce başka sporlar yapmış insanlar da koşuya yöneliyor çünkü daha önce basketbol oynamış birinin tekrar takım kurması zor olabilir ancak koşacak birini bulması çok daha kolay. Bir ayakkabı almak bunun için yeterli” dedi.