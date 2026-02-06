×
Hekime saldıran müezzin tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 07:00

KONYA’da müezzin Yusuf Mete, 27 Ocak’ta muayene olmak için Selçuklu ilçesindeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.

Mete, kendi aile hekiminin izinli olması nedeniyle hekimlerden Ahmet Tolu’nun odasına girerek, muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Tolu ise hastasının olduğunu, sırası geldiğinde muayene edebileceğini söyleyerek Mete’yi dışarı çıkardı. İddiaya göre, bir süre sonra tekrar içeri giren Mete, muayene sırası yüzünden tartıştığı Dr. Tolu’nun parmağını ısırıp yumrukla saldırdı. Merkezin personeli müdahale edip Dr. Tolu’yu, Mete’den kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dr. Tolu, tedavisinin ardından taburcu olup Mete hakkında şikâyette bulundu.

Şikâyet sonrası gözaltına alınan Yusuf Mete, ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Mete, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Müezzin Yusuf Mete, Dr. Ahmet Tolu’nun parmağını ısırıp yumrukla saldırdı.

 

 

#Konya#Sağlık#Hekim

