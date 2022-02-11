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Hekim de hâkim gibi korunacak

#Bekir Bozdağ#Fahrettin Koca#Hekim
Hekim de hâkim gibi korunacak

Bakan Bozdağ, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yeni adımlar atılacağını belirterek, tazminat taleplerine karşı hekimlerin de hâkimler gibi korunacağını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bozdağ, Twitter’daki hesabından paylaşımda bulundu. Ziyarete ilişkin fotoğrafı da paylaşan Bozdağ, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı’nda verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız” dedi. Sağlık Bakanı Koca da Bakan Bozdağ’ın paylaşımını alıntılayıp “Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız” mesajını paylaştı.

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#Bekir Bozdağ#Fahrettin Koca#Hekim

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