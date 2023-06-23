Heimlich yine hayat kurtardı

Haberin Devamı

Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker dışarı çıktı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Yusuf Çelik, “Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim. Ben hiç başıma geleceğini düşünmüyordum” dedi.