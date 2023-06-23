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Heimlich yine hayat kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Heimlich#Yusuf Çelik
Heimlich yine hayat kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 20 Haziran’da, kuyumculuk yapan Yusuf Çelik bağrışmalar üzerine dışarı çıktığında bir kadın ile 2 çocuğunu gördü. 5 yaşındaki erkek çocuğun boğazına şeker kaçtığını ve nefes alamadığını öğrenen Çelik, onu kucağına alarak Heimlich manevrası yaptı.

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Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker dışarı çıktı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Yusuf Çelik, “Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim. Ben hiç başıma geleceğini düşünmüyordum” dedi.

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#Diyarbakır#Heimlich#Yusuf Çelik

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