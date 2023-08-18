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Rapçilere operasyon! Evlerinden uzun namlulu silahlar çıktı... Heijan ve Muti de aralarında

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#Heijan#Muti#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 15:01

RAP müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

Rapçilere operasyon Evlerinden uzun namlulu silahlar çıktı... Heijan ve Muti de aralarında

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı.

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Rapçilere operasyon Evlerinden uzun namlulu silahlar çıktı... Heijan ve Muti de aralarında

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyettek işlemleri devam ederken, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi. 

Rapçilere operasyon Evlerinden uzun namlulu silahlar çıktı... Heijan ve Muti de aralarında

Rapçilere operasyon Evlerinden uzun namlulu silahlar çıktı... Heijan ve Muti de aralarında

Rapçilere operasyon Evlerinden uzun namlulu silahlar çıktı... Heijan ve Muti de aralarında

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#Heijan#Muti#Gözaltı

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