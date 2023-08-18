Rapçilere operasyon! Evlerinden uzun namlulu silahlar çıktı... Heijan ve Muti de aralarında

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı.

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Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyettek işlemleri devam ederken, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi.